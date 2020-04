Bankraub in Wien-Donaustadt: Weiterhin keine neuen Hinweise zum Täter

Drei Tage nach dem brutalen Bankraub in Wien-Donaustadt gibt es weiterhin keine neuen Hinweise zum Täter

Zum brutalen Bankraub in Wien-Donaustadt haben sich auch drei Tage danach noch keine weiteren Ermittlungserkenntnisse ergeben. Wie ein Polizeisprecher am Montagnachmittag mitteilte, seien nach der Veröffentlichung eines Fahndungsfotos des Täters sowie des sichergestellten Fluchtfahrrads zwar mehrere Hinweise eingegangen, diese seien aber noch nicht zielführend gewesen.

WKÖ hat 5.000 Euro für Hinweise ausgelobt

Für Hinweise, die zum Täter führen, hat die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) 5.000 Euro ausgelobt. Der 1,75 bis 1,80 Meter große Mann hatte die Tat am Freitagvormittag in der BAWAG-PSK-Filiale am Rennbahnweg 40 verübt. Maskiert war der Täter mit einer Partikel-filtrierenden Halbmaske (FFP). Dazu trug er eine Baseballkappe und medizinische Einweghandschuhe.