Messerattacke in Wiener Tankstelle kein Mordversuch: Drei Jahre Haft für 19-Jährigen

Jener 19-Jährige, der im Vorjahr einen Mann in einer Tankstelle in Wien-Penzing lebensgefährlich verletzt hatte, wurde nun wegen absichtlich schwerer Körperverletzung verurteilt.

Ein 19-Jähriger, der im Vorjahr einen flüchtigen Bekannten aus Rache niedergestochen und beinahe getötet hatte, ist am Mittwoch am Landesgericht Wien vorerst nicht rechtskräftig zu drei Jahren Haft wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung verurteilt worden. Die Geschworenen verneinten mit 2:6 Stimmen den angeklagten Mordversuch.

Opfer in Wiener Tankstelle lebensgefährlich verletzt

Zur Bluttat war es am 1. September 2018 gekommen, als das 24-jährige Opfer im hinteren Bereich einer Tankstelle in Wien-Penzing ein gekühltes Getränk kaufen wollte. Der Angeklagte versetzte er ihm von hinten drei Stiche. Einer ging in den linken Oberarm, wobei die Hauptschlagader fast zur Gänze durchtrennt wurde, zwei in den Oberkörper, wovon einer die linke Niere beschädigte. Der lebensgefährlich Verletzte überlebte nur dank rascher intensivmedizinischer Hilfe.