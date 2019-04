Messerattacke in Wiener Tankstelle: Prozess wegen Mordversuchs

Vergangenen September attackierte ein damals 18-Jähriger einen 23-Jährigen in einer Tankstelle in Wien-Penzing mit einem Messer und verletzte ihn dabei lebensgefährlich. Nun muss sich der junge Mann vor Gericht wegen Mordversuchs verantworten.

Weil er im vergangenen Sommer einen Bekannten in einer Tankstelle in Wien-Penzing mit einem Butterfly-Messer niedergestochen haben soll, muss sich ein zum Tatzeitpunkt 18 Jahre alter Bursch am kommenden Mittwoch wegen Mordversuchs am Landesgericht verantworten. Er soll aus Rache gehandelt haben. Laut Anklage ging er davon aus, dass ihn das Opfer – ein 23 Jahre alter Bekannter – bestohlen hatte.