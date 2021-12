Lobau-Autobahn: NÖ will Stadt Wien Schützenhilfe leisten

Das Thema Lobau-Autobahn wird in Niederösterreich nicht ignoriert. "Das Land Niederösterreich wird mögliche rechtliche Schritte der Stadt Wien in Sachen S 1 unterstützen", erklärte Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP).

Lobau-Autobahn: Hilfe für Stadt Wien angekündigt

Der Landesrat sprach in einer Aussendung von einem "Schlag ins Gesicht für eine ganze Region". Das treffe auf jene zu, die für eine Entlastung des Marchfelds und neue wirtschaftliche Chancen durch die S 8 gekämpft haben. Von der Absage an den Lückenschluss des Rings um Wien und damit auch den Anschluss der S 8 ans höchstrangige Straßennetz sei "in Wahrheit aber das gesamte Weinviertel und auch der Raum südlich der Donau an der A 4 (Ostautobahn) betroffen".