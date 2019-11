LIVE: Steiermark-Wahl 2019 im Ticker - Hochrechnung, Infos und Ergebnis

Heute wird in der Steiermark der Landtag gewählt. Alle Infos rund um den Wahltag, die erste Hochrechnung und das Ergebnis der Landtagswahl 2019 in der Steiermark lesen Sie in unserem LIVE-Ticker.

In der Steiermark wird heute ein neuer Landtag gewählt. 955.795 Personen sind wahlberechtigt, davon 490.514 Frauen und 465.281 Männer.

4,16 Prozent haben bei Landtagswahl in der Steiermark schon gewählt

Schon am 15. November haben 4,16 Prozent der Wahlberechtigten bei der Landtagswahl in der Steiermark beim vorgezogenen Wahltag ihre Stimme abgegeben. Fast ein Drittel der Wahlberechtigten lebt im Wahlkreis Graz und Umgebung. Da ist das Grundmandat zu holen, entscheidend für die kleinen Parteien.

Sechs Parteien stehen in der Steiermark zur Wahl: ÖVP, SPÖ, FPÖ, KPÖ, Grüne und NEOS. Vor allem die Pinken und die Kommunisten müssen um das Grundmandat in Graz rittern und zittern, das ihnen den Einzug bzw. den Verbleib in der Landstube sichert.

Umfragen sehen ÖVP als Wahlsieger in der Steiermark

Umfragen vor der Steiermark-Wahl in den vergangenen Wochen zeigten, dass die ÖVP mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer als deutlicher Wahlsieger hervorgehen dürfte. Bei der Landtagswahl am 31. Mai 2015 hatte die SPÖ 29,29 Prozent erreicht, die ÖVP 28,45 Prozent. Die FPÖ kam auf 26,76 Prozent, die Grünen auf 6,68 Prozent, die KPÖ auf 4,22 Prozent. Die NEOS hatten damals mit 2,64 Prozent den Einzug in den Landtag verpasst. Die SPÖ hält 15 Mandate im 48-köpfigen Landtag, die ÖVP und FPÖ jeweils 14 Mandate, die Grünen drei und die KPÖ zwei Sitze.

Steiermark-Wahl 2019 im LIVE-Ticker

Bis längstens 16.00 Uhr können Wahlberechtigte in der Steiermark ihre Stimme abgeben. Um kurz nach Wahlschluss wird die erste Hochrechnung zur Landtagswahl in der Steiermark 2019 erwartet. Wir halten Sie mit unserem LIVE-Ticker zum steirischen Wahltag auf dem Laufenden.