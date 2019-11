4,16 Prozent der Steirer haben bereits gewählt

Am vergangenen Freitag haben bereits 39.720 Steirer ihre Stimme bei der Landtagswahl abgegeben. 4,16 Prozent der Wahlberechtigten haben den vorgezogenen Wahltag genützt.

In allen Bezirken war der Zulauf unter 6 Prozent, außer in Murau, wo 7,93 Prozent - 1.808 von 22.801 Wahlberechtigten - ihre Stimme vorgezogen abgaben. Die wenigsten Wähler nutzen in der Landeshauptstadt Graz die Möglichkeit zur vorgezogenen Stimmabgabe: 6.065 von 193.543 Wahlberechtigten, das sind nur 3,13 Prozent.

Vorwahltag bei Landtagswahl in der Steiermark

Für Wähler, die bei der Landtagswahl in der Steiermark am 24. November nicht in "ihrem" Wahllokal abstimmen können, besteht neben dem vorgezogenen Wahltag auch in der Steiermark die Möglichkeit der Briefwahl. Dafür ist eine Wahlkarte nötig, die noch bis Mittwoch (schriftlich) bzw. Freitag (persönlich) am Gemeindeamt beantragt werden kann. 2015 war der Vorwahltag beliebter als die Briefwahl: Rund 55.000 Stimmen kamen per Briefwahl (ein kleiner Teil davon per Wahlkarte in einem "fremden" Wahllokal), aber mehr als 69.000 wurden zehn Tage vor dem 31. Mai in den extra dafür geöffneten Wahllokalen abgegeben.