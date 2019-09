LIVE Nationalratswahl 2019: Ergebnis, Hochrechnung und alles zum Wahltag

Nach dem "Ibiza-Gate" und der Auflösung der Koalition wird heute zur Nationalratswahl aufgerufen. Wir berichten LIVE vom Wahltag, der Hochrechnung und dem Ergebnis im Ticker und halten sie außerdem über die Entwicklungen des Tages auf dem Laufenden.

Schon nach zwei Jahren sind die Österreicher am Sonntag wieder zur Nationalratswahl aufgerufen. Auslöser war die Ibiza-Affäre Heinz-Christian Straches, an der die türkis-blaue Regierung zerbrach. Somit müssen 6,396.796 Österreicher heute die 183 Abgeordneten küren - und damit die Weichen für die nächste Regierung stellen.

Umfragen zur Nationalratswahl: ÖVP liegt vorne

Der neue FPÖ-Chef Norbert Hofer will unbedingt weiter regieren; die nötige Mehrheit dürfte es geben - selbst wenn die FPÖ ihr Ergebnis von 26,0 Prozent nicht halten sollte.

Die neue SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ging mit der Devise, Platz 1 zurückzuerobern, in die Wahl - wenngleich die SPÖ schon 2017 mit 26,9 Prozent klar abgeschlagen Zweite war.

Nationalratswahl 2019: Hochrechnungen und das Ergebnis

Kurz nach 17.00 Uhr, nach Schließen der Wahllokale in Österreich, wird die erste Hochrechnung zur Nationalratswahl 2019 veröffentlicht. Die Schwankungsbreite beträgt dann noch ungefähr zwei Prozentpunkte. Zu diesem Zeitpunkt werden rund ein Drittel der Stimmen ausgezählt sein.

Innenminister Wolfgang Peschorn wird abends, zwischen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr, das vorläufige Endergebnis der Nationalratswahl verkünden. Darin fehlt allerdings noch ein beträchtlicher Teil der Stimmen. Denn Briefwahl und Wahlkarten werden in zwei Tranchen erst am Montag und am Donnerstag ausgezählt.