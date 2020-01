LIVE - Burgenland-Wahl 2020: Infos, Hochrechnung und Ergebnis im Ticker

Heute findet im Burgenland die vorgezogene Landtagswahl statt. VIENNA.at berichtet am Wahltag live und hält Sie mit allen Informationen, den ersten Hochrechnungen und dem Ergebnis auf dem Laufenden.

Die Burgenland-Wahl hat begonnen. Um 6.45 Uhr öffnete in Bad Sauerbrunn das erste Wahllokal, um die Stimmen der 250.181 wahlberechtigten Burgenländer zur Kür ihres Landtages entgegenzunehmen. Am Prüfstand steht die einzige rot-blaue Landesregierung Österreichs - und der Urnengang gilt auch als erster Stimmungstest für Türkis-Grün im Bund.

Umfragen vor der Landtagswahl im Burgenland

In die Landesregierung gerne zurückkehren würde die ÖVP. Deren Chef Thomas Steiner kann, ganz im türkisen Bundestrend, mit einem deutlichen Plus zu den 29,08 Prozent (elf Mandate) rechnen. Die Grünen, einmal mehr von Regina Petrik in die Landtagswahl geführt, werden sich wohl ebenfalls über einen Zuwachs zu den 6,43 Prozent der vorigen Wahl freuen können. Bei der Regierungsbildung hat Landeshauptmann Doskozil freie Hand, das Proporzsystem wurde schon 2015 abgeschafft.