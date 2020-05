Kunstfestival Soho in Ottakring findet heuer online statt

Aufgrund der Coronamaßnahmen wird das Kunstfestival Soho in Ottakring heuer in einer Onlineversion umgesetzt.

Videobeiträge und musikalisches Programm ins Internet verlegt

Während des Festivals wird auf der Soho-Webseite täglich eine neue Arbeit in Form eines Videobeitrags präsentiert. Auch musikalisches Programm wird geboten: Zur Eröffnung am 6. Juni ist ab 19.00 Uhr ein Auftritt des Construction Choir Collective zu sehen. Auch einen analogen Programmpunkt gibt es, nämlich die "Meinungstauschzentrale" des Künstlers Hans a. Blast vor dem Alten Kino im Sandleitenhof.

Soho in Ottakring ganz im Zeichen der Coronakrise

Das Thema des Festivals hat durch die aktuelle Krise an Dringlichkeit gewonnen. Die Coronakrise zieht sich dementsprechend durch das Programm, etwa mit einer Diskussionsveranstaltung in Kooperation mit dem Bruno Kreisky Forum am 16. Juni: Die Sprachwissenschafterin Ruth Wodak, der Künstler Oliver Ressler und die Dramaturgin Gerhild Steinbuch debattieren über "Kunst, Demokratie und Freiheit nach der Pandemie".