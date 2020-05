Umweltmediziner zu Kultur-Bereich: "Ein-Meter-Abstand wird bleiben müssen"

Am Montag lud die Stadt Wien zum zweiten Wiener "Forum Kultur und Gesundheit". Die Ergebnisse des fünf Stunden dauernden Treffens wurden als "sehr fruchtbar" erlebt.

Während man im Bund derzeit an der für 25. Mai angekündigten Verordnung für Veranstaltungen ab 29. Mai bastelt, hat die Stadt Wien gestern, Montag, zu einem zweiten "Forum Kultur und Gesundheit" in den Festsaal des Wiener Rathauses geladen. "Sehr fruchtbar" sei das fünfstündige Treffen zwischen Vertretern von Kultur, Medizin und Politik gewesen, resümierte der Umweltmediziner Hans-Peter Hutter.

Drei "simple Grundregeln" für die Corona-Pandemie bleiben

Hutter: Im Kulturbereich wird auch Ein-Meter-Abstand bleiben müssen

In einem wichtigen Punkt macht Hutter den Kulturveranstaltern allerdings keine Hoffnung: "Der Ein-Meter-Abstand wird bleiben müssen." Dabei gehe es vor allem um die Kongruenz zu anderen Maßnahmen. Dass etwa in der Gastronomie vier Menschen an einem Tisch Platz nehmen dürften, sei ein der Tatsache geschuldetes Zugeständnis, dass man eben in der Regel mit Familie oder guten Bekannten und nicht mit wildfremden Menschen Essen gehe.