Kritik an Umbau der Wiener Rotenturmstraße reißt nicht ab

Die Rotenturmstraße ist zur umstrittenen Baustelle in Wien geworden. Bezirkschef Markus Figl fühlt sich von Maria Vassilakou übergangen und kritisiert den Umbau als "unnötig übereilte Hauruck-Aktion".

Planungsstadträtin Maria Vassilakou lässt die Rotenturmstraße in der Wiener Innenstadt zu einer Begegnungszone umbauen. Seit einem Monat gibt es dort auch bereits eine Baustelle.

Nach Abschluss der Bauarbeiten gibt es – so zeigen die Pläne – kaum mehr Parkplätze in der Rotenturmstraße, nur mehr Taxis und Diplomaten dürfen in der Straße parken, außerdem kommen spezielle Lieferzonen, 16 neue Bäume und zwei Trinkbrunnen.