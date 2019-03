Wiener Rotenturmstraße wird zur Begegnungszone: Baubeginn 3. Juni

Die Wiener Rotenturmstraße wird zur Begegnungszone. Der offizielle Beginn der Bauarbeiten ist der 3. Juni 2019. Noch vor dem Weihnachtsgeschäft soll die Fertigstellung erfolgen.

Die Rotenturmstraße in der Wiener Innenstadt wird, so viel ist bereits fix, zur Begegnungszone. Nun steht auch der Baubeginn fest: Ab 3. Juni wird offiziell gewerkt. Rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft soll die Verbindung zwischen Schweden- und Stephansplatz in neuem Glanz erstrahlen, wie im Büro der zuständigen Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) auf APA-Anfrage mitgeteilt wurde.