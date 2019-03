Kinder-Programm im Wiener Fasching 2019

Am 2. und 3. März ist es wieder soweit. An beiden Tagen wartet auf die Besucher von Schloss Hof ein Faschingswochenende mit einem bunten Programm. Die kleinen Gäste können an beiden Tagen zwischen 10 und 16 Uhr die Schminkstation nutzen und sich in wilde Raubkatzen, bunte Fabelwesen und vieles mehr verwandeln. An beiden Tagen hat auch der Streichelzoo geöffnet. Von 14 bis 15 Uhr wartet außerdem der Ponytreff: Bei schönem Wetter steht Ponyreiten und bei Schlechtwetter Ponystriegeln auf dem Programm.