Das Faschingsfest im Tiergarten Schönbrunn in Wien am 3. März

Der Tiergarten Schönbrunn in Wien hat auch im heurigen Fasching wieder ein tolles Programm für die Besucher zusammengestellt.

Am 3. März wird es wieder bunt im Tiergarten Schönbrunn, denn dann findet das traditionelle Faschingsfest für die ganze Familie statt. „Jedes Jahr verwandeln sich viele Kinder für unser Faschingsfest in ihre Lieblingstiere. Ich bin immer ganz verblüfft, wie kreativ die Kostüme sind. Ob Hai, Schmetterling oder Marienkäfer – ich bin schon gespannt, mit welch einfallsreichen Kostümen die kleinen Faschingsnarren heuer unseren Zootieren Konkurrenz machen werden“, so Tiergartendirektorin Dagmar Schratter.