Faschingswochenende auf Schloss Hof: Das Kinderprogramm

Anfang März findet das Faschingswochenende auf Schloss Hof mit einem bunten Programm für die ganze Familie statt. Kinderschminken, lustige Führungen und vieles mehr wartet auf die Kleinen.

Am 2. und 3. März ist es wieder soweit. An beiden Tagen wartet auf die Besucher von Schloss Hof ein tolles Faschingswochenende mit einem bunten Programm. Die kleinen Gäste können an beiden Tagen zwischen 10 und 16 Uhr die Schminkstation nutzen und sich in wilde Raubkatzen, bunte Fabelwesen und vieles mehr verwandeln.

Jeweils um 13 Uhr findet eine Kinderführung statt. Bei dieser Führung durch die Prunkräume des Schlosses tauchen die jungen BesucherInnen in das 18. Jahrhundert ein, probieren Barockkostüme an und schwingen das Tanzbein.

Kreativwerkstatt und Kinderschminken am Faschingswochenende auf Schloss Hof Kleine Künstler können sich in der Kreativwerkstatt austoben. Dort wird das gesamte Wochenende von 14 bis 16 Uhr eifrig gebastelt und gemalt. Am Sonntag wird von 14 bis 16 Uhr zusätzlich der Workshop „Kräuterwerkstatt“ angeboten. Die Kinder werden in die Welt der Kräuter eingeführt und bekommen Tipps bei der Zusammenstellung eines aromatischen Kräutersäckchens.

An beiden Tagen hat auch der Streichelzoo geöffnet. Von 14 bis 15 Uhr wartet außerdem der Ponytreff: Bei schönem Wetter steht Ponyreiten und bei Schlechtwetter Ponystriegeln auf dem Programm.

Tierischer Spaß wartet auf die Besucher von Schloss Hof Samstag um 11 und 14 Uhr findet das Marionettentheater „Märchen an Fäden“ mit dem Stück „Drache Funki und der Krapfenstreich“ statt. Am Sonntag verspricht um 11 und 14 Uhr das Musikensemble „Quint@wind“ mit „Karneval der Tiere“ tierisch viel Spaß. Überdies bekommt jedes Kind am Faschingswochenende einen Faschingskrapfen geschenkt.

Eintritt: Erwachsene € 13 / Kinder (6-18 J.) € 8 / Familie (2 Erw. + max. 3 Ki.) € 34.

TIPP: Mit Jahreskarte besonders günstig: Erwachsene € 34 / Kinder (6-18 J.) € 19