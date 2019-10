Kinder-Halloween-Spektakel mit Eugen im HGM Wien

Rechtzeitig zu Halloween spukt es wieder hinter den altehrwürdigen Mauern des ältesten Museums der Stadt. Das für Kinder inszenierte Szenario: Eine Seuche ist ausgebrochen, das Antiserum muss im HGM gemeinsam gefunden werden.

Halloween im Heeresgeschichtlichen Museum bedeutet für die Kids das Eintauchen in eine spannende - natürlich frei erfundene -Geschichte: Auf der Weltumsegelung der SMS Novara haben sich von Seuchen infizierte Ratten an Bord geschlichen und sind über Umwege ins Heeresgeschichtliche Museum in Wien gelangt. Diese haben zahlreiche Besucher/innen und Aufseher/innen angesteckt. Das Chaos ist perfekt.