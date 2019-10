Halloween-Umfrage: Das sagen die Österreicher zum Grusel-Fest

Rund 500 Österreicher wurden befragt, was sie über Halloween denken. Dabei wurde klar: Österreicher sind eher Halloween-Muffel.

Manch einer freut sich, manch einem graut davor: Halloween . Das digitale Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent hat über 500 Österreicher nach ihrer Meinung rund um den 31. Oktober gefragt. Die Umfrage hat gezeigt: Die Österreicher gehören eher zu Halloween-Muffeln als Halloween-Fans. Dennoch wird bei vielen Bevölkerungsgruppen gefeiert. Wer feiert und was das Fest so reizvoll macht, damit hat sich die Studie beschäftigt.

Österreich: Halloween spaltet die Gemüter

Halloween spaltet in Österreich die Gemüter. Laut 27 Prozent der Befragten macht der Brauch Spaß. "Diese irisch/amerikanische Sitte hätten wir nun wirklich nicht in Österreich gebraucht" sagen andererseits mehr als die Hälfte der Befragten. Rund 4 von 10 stehen dem Fest in allen Aspekten eher negativ gegenüber. Müsste man den typischen Halloween-Muffel beschreiben, wäre es ein Mann über 50, der in Vorarlberg oder Tirol lebt. Die größten Halloween-Fans sind jedoch in Wien zu finden. Sie sind zwischen 14 und 29 Jahren alt.