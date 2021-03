Kanzler Kurz bespricht in Berlin Reisefreiheit und "Grünen Pass"

Heute führt Bundeskanzler Sebastian Kurz in Berlin politische Gespräche mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, Innenminister Horst Seehofer und Gesundheitsminister Jens Spahn.

"Grüner Pass" und Grenzkontrollen als Gesprächsthemen

Thema der Gespräche am Donnerstag wird auch die Einführung eines "Grünen Passes" in Europa sein.

"Der Grüne Pass ist die Chance für mehr Freiheit in Österreich, aber auch was die Reisefreiheit innerhalb Europas betrifft und dies bereits vor und vor allem während des Sommers. Schon bald sollten somit Grenzkontrollen und Quarantänebestimmungen in Europa der Vergangenheit angehören", erklärte Kurz am Donnerstag in der Früh. Kurz hatte nach dem Ministerrat am Mittwoch angekündigt, hier nicht auf die Umsetzung auf europäischer Ebene warten zu wollen.