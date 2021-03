Deutschland verlängert Grenzkontrollen zu Tirol

Deutschland wird seine Grenzkontrollen zu Tirol und Tschechien um zwei Wochen verlängern. Das teilte ein Sprecher des deutschen Innenministerium am Mittwoch auf Anfrage mit.

Deutschland verlängert Granzkontrollen zu Tirol um zwei Wochen

Dazu werde man die Maßnahmen zum Infektionsschutz und zur Eindämmung des mutierten Coronavirus in Tirol genau beobachten, so Seehofer. Am Donnerstag trifft Seehofer Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Berlin.