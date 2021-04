Johnson & Johnson: Auslieferung in Europa verschoben

Wegen möglicher schwerer Nebenwirkungen verschiebt der Phramakonzern John & Johnson die Auslieferung seines Coronavirus-Impfstoffs in Europa.

"Wir haben die Entscheidung getroffen, die Markteinführung unseres Impfstoffs in Europa aufzuschieben", erklärte der Konzern am Dienstag. Zuvor hatten die US-Gesundheitsbehörden eine Pause bei den Impfungen mit dem J&J-Vakzin empfohlen, nachdem vereinzelte Fälle von seltenen Blutgerinnseln gemeldet worden waren.

US-Behörden raten zu Stopp von Johnson & Johnson

Die US-Gesundheitsbehörden raten zu einem sofortigen Stopp von Corona-Impfungen mit dem Mittel von Johnson & Johnson (J&J). Die Arzneimittelbehörde FDA und das Seuchenzentrum CDC verwiesen am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung auf das Auftreten einer seltenen Thromboseart in sechs Fällen. Der Impfstoff sei in den USA bisher mehr als 6,8 Millionen Mal verabreicht worden.