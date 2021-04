US-Behörden raten zu Impf-Stopp von Johnson & Johnson

Die US-Gesundheitsbehörden raten zu einer sofortigen Aussetzung von Corona-Impfungen mit dem Mittel von Johnson & Johnson (J&J).

Die Arzneimittelbehörde FDA und das Seuchenzentrum CDC verwiesen am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung auf das Auftreten einer seltenen Thromboseart in sechs Fällen. Der Coronavirus-Impfstoff von Johnson & Johnson sei in den USA bisher mehr als 6,8 Millionen Mal verabreicht worden.