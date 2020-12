Impfstart in NÖ auf 27. Dezember vorgezogen

Der Auftakt der Coronavirus-Impfungen wird in Niederösterreich bereits am 27. Dezember und somit einen Tag früher als ursprünglich geplant stattfinden.

"Wenige Tage vor dem Weihnachtsfest ist das eine sehr gute Nachricht", hielt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Montag in einer Aussendung fest. Die ersten Vakzine sollen in Pflegeheimen und Kliniken zur Anwendung kommen.