Impf-Aktion bei Turbobier-Konzert in der Wiener Arena

Marco Pogo ist nicht nur Musiker und Frontmann der Band "Turbobier", sondern auch Arzt - und in dieser Funktion stellt er sich Impfwilligen im Rahmen einer Impf-Aktion vor einem Konzert in Wien zur Verfügung.

Aus dem "Impfturbo" wird "Turboimpfen". Dafür sorgt Turbobier-Frontmann und Arzt Marco Pogo im Rahmen des großen Opens Air Konzerts am 14. August 2021 in der Arena Wien.

Eine Impfung vom "Rock 'n' Roll-Doktor": Marco Pogo impft bei Konzert

Marco Pogo alias Dominik Wlazny hat in Kooperation mit der Stadt Wien und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker eine Impfstraße organisiert und impft Fans und alle, die es noch werden wollen, persönlich.

"Unser Motto des Sommers zum Impfen lautet ‚hin zu den Menschen‘. Deswegen stellten wir auch sehr gerne ein Impfteam für diese tolle Aktion zur Verfügung. Wäre ich nicht schon geimpft, dann hätte ich mich jedenfalls von einem Rock 'n' Roll-Doktor impfen lassen", so Stadtrat Hacker.

Impf-Aktion rund ums Turbobier-Konzert in der Arena Wien: Infos

Alle Impfwilligen können sich ohne Anmeldung von 12:00 - 14:00 in der Arena Wien einfinden und werden dort mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft, Personen von 12 bis 17 Jahren mit dem Impfstoff von Pfizer.

Mitzubringen ist lediglich ein Personalausweis und die e-card. Die Impfaktion ist nicht an das Konzert gebunden, es können sich also auch alle impfen lassen, die kein Ticket gekauft haben. Es wird darauf hingewiesen, dass es in Kombination mit Alkohol zu Wechselwirkungen kommen kann.