Hier in Wien findet man nächste Woche die Corona-Impfbusse

Wer in Wien nach den Corona-Impfbussen Ausschau hält, der könnte bald fündig werden. Hier gibt es die Informationen, wo man in der nächsten Woche auf die Busse stößt.

Wo findet man die Impfbusse in der nächsten Woche? Informationen dazu hat die Stadt Wien in einer Presseaussendung veröffentlicht. Die Fahrzeuge zielen demnach auf "hochfrequentierte Plätze" in Wien ab und stellen von 10:00 bis 19:00 Uhr (Montag bis Donnerstag) sowie 11:00 bis 20:00 Uhr (Freitag bis Sonntag) Impfungen bereit. Eine Anmeldung benötigt man nicht, eine Corona-Impfung gibt es auf Wunsch auch sofort. Nicht vergessen sollte man seinen Lichtbildausweis und - falls man eine solche besitzt - seine E-Card. Mit Blick auf die Impfstoffe gibt es jenen von Johnson & Johnson sowie den von Biontech/Pfizer, wobei der jungen Menschen unter 18 Jahren vorbehalten ist.