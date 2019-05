Ibiza-Video: Ungarische Sozialisten wenden sich an Österreich

Ungarns Sozialisten wenden sich nach dem Bekannt werden des Ibiza-Videos an Österreichs Behörden. Dieser Schritt erfolge wegen mangelnden Vertrauens in die ungarischen Behörden.

Hinsichtlich möglicher ungarischer Parallelen zur Causa Strache in punkto Übernahme und Beeinflussung von Medien wenden sich Ungarns oppositionelle Sozialisten (MSZP) an die österreichischen Behörden, erklärte ihr EU-Abgeordneter Istvan Ujhelyi am Montag auf einer Pressekonferenz in Budapest. Dieser Schritt erfolge wegen mangelnden Vertrauens in die ungarischen Behörden.