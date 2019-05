Weitere Enthüllungen in Causa-Strache: Kontakt soll nach Ibiza-Treffen weitergelaufen sein

Laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung soll es nach dem Treffen von Ex-FPÖ-Chef HC Strache und Ex-Klubobmann Johann Gudenus mit der vermeintlichen russischen Investorin und deren Vertrauten auf Ibiza zu weiteren Treffen in Wien gekommen sein.

In Wien soll es noch weitere Treffen zwischen Johann Gudenus und dem Mann gegeben haben. Das würden Audio-Aufnahmen, die der SZ und dem Spiegel vorliegen belegen, so der Bericht.

Diese Treffen dürften in Wien stattgefunden haben, schreibt die Zeitung. Auf Anfrage habe sich Gudenus dazu vorerst nicht geäußert. Bei einem dieser Treffen Ende August haben Gudenus und der Mann laut SZ darüber gesprochen, dass Ibiza nicht so lief wie erhofft. “Sie war relativ angepisst”, sagt demnach der Vertraute über die angebliche Investorin. Jetzt aber gehe es darum, weiterzumachen. Bei den Treffen soll es erneut um mögliche Deals zwischen den beiden Seiten gegangen sein.

FPÖ sollte Pressemitteilung veröffentlichen

Der Mann sagte, die Russin brauche eine “Geste des guten Willens”. Gudenus und Strache sollten ihr “Zuversicht geben hinsichtlich dieser Strabag-Geschichte, was da auf Ibiza diskutiert wurde”. Vorgeschlagen wurde demnach, dass die FPÖ am 4. September 2017, wenige Tage nach einem der beiden Treffen in Wien, eine ganz bestimmte Pressemitteilung auf dem Nachrichtenportal OTS veröffentlichen soll. Gegenstand dieser OTS sollte Strabag-Miteigentümer Hans Peter Haselsteiner sein.