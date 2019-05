Bundeskanzler Kurz verkündet Neuwahl in Österreich

"Genug ist genug": Bundeskanlzer Sebastian Kurz (ÖVP) verkündete nach dem Skandal-Video und dem Rücktritt von Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) am Samstagabend Neuwahlen in Österreich.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Samstagabend Neuwahlen “zum schnellstmöglichen Zeitpunkt” verkündet. Er reagierte damit auf das Skandal-Video von Vizekanzler Heinz-Christian Strache, aufgrund dessen der FPÖ-Obmann bereits zu Mittag seinen Rücktritt von allen Funktionen angekündigt hatte.

Bundeskanzler Sebastian Kurz verkündet Neuwahl

Türkis-Blau ist am Ende. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verkündete Samstagabend mit einem “Genug ist genug” das Ende der Regierung, was Neuwahlen wohl im Herbst zur Folge hat.

Die ÖVP hielt sich offenkundig lange die Option offen, trotz allem mit den Freiheitlichen weiter zu regieren. Ein Pressestatement von Parteichef Kurz verschob sich bis in die Abendstunden. Die Volkspartei soll neben Straches politischem Kopf auch jenen von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) gefordert haben. Dessen Amtsführung bzw. die Nähe seiner Partei zu Russland soll dazu geführt haben, dass ausländische Dienste mit Österreich nur noch eingeschränkt kooperieren.