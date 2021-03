Hygiene Austria: Lenzing klopft Palmers auf die Finger

Lenzing setzt einen zusätzlichen Geschäftsführer in die Chefetage des Maskenherstellers "Hygiene Austria" ein. Zudem soll ein externes Untersuchungsteam die Causa aufklären.

Mehrheitseigentümer Lenzing zieht beim Schutzmasken-Hersteller Hygiene Austria, der eine teilweise Fertigung seiner Masken in China eingeräumt hat, jetzt die Zügel straffer an. Wie schon länger geplant übernimmt der börsennotierte oö. Faserhersteller bei der Hygiene Austria LP GmbH die Managementkontrolle und setzt mit Stephan Sielaff einen zusätzlichen Geschäftsführer ein. Außerdem werde ein externes forensisches Untersuchungsteam bestellt, erklärte Lenzing am Donnerstag.