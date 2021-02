Katharina Nehammer nicht bei Hygiene Austria angestellt

In Sozialen Netzwerken geht momentan das Gerücht um, dass Katharina Nehammer, Frau von Innenminister Karl Nehammer, beim Maskenproduzenten Hygiene Austria arbeiten würde. Das stimmt so nicht.

Immer wieder werden in den Sozialen Medien Politiker und deren Angehörige mit Unternehmen, die in der Corona-Krise Masken produzieren, in Verbindung gesetzt. So kursiert etwa derzeit auf Facebook die Behauptung, dass die Ehefrau von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bei Hygiene Austria arbeite, dem Unternehmen des Ehemanns der "Sekretärin" von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).