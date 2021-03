Hygiene Austria: Ermittlungen auch wegen Schwarzarbeit

Im Skandal um die Maskenfirma Hygiene Austria wird nun auch wegen Schwarzarbeit ermittelt. Von 200 Beschäftigten sollen nur 11 fix angestellt gewesen sein.

Mitarbeiter sollen aus Leiharbeitsfirmen gekommen sein

Die hohe Zahl an Leiharbeitern gegenüber Angestellten hätte schon viel früher ins Auge springen müssen, so die AK. "Das Verhältnis von 200 Leiharbeitern gegenüber elf fix angestellten Dienstnehmern bei Hygiene Austria in Wiener Neudorf ist mehr als auffällig. Das deutet darauf hin, dass hier von Anfang an nur kurzfristige Gewinne im Mittelpunkt standen und kein langfristiger Betrieb geplant war", sagte Markus Wieser, Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich, laut "Kurier".