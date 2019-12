Haus des Meeres: Jahreskarten-Aktionstag und neue Öffnungszeiten

Trotz Jahrhundertsommer und Riesenbaustelle haben die Besucher dem Haus des Meeres in Wien auch 2019 die Treue gehalten. Dafür möchte sich der Wiener Aqua Terra Zoo nun mit einer besonderen Aktion bedanken.

Das Haus des Meeres in Wien rechnet laut Aussendung "mit Sicherheit mit einem Topergebnis", was die Besucherzahlen 2019 betrifft. Daher winkt am Mittwoch eine spezielle Jahreskarten-Aktion.

Günstigerer Eintritt ins Haus des Meeres ab 2020

Am 18. Dezember 2019 gibt es an der Haus des Meeres Kassa zum Tagesticket eines Erwachsenen (€ 18,90) einen Gutschein für eine Jahreskarte, die dann ein ganzes Jahr (bis 18. Dezember 2020) jeweils von Montag bis Freitag (auch an Feiertagen), aber nicht an Wochenenden gilt.