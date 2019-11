Die Mangrovenquallen im Haus des Meeres in Wien haben Nachwuchs gekriegt. Während die Muttertiere braun sind, leuchten ihre Kinder in strahlendem Blau.

Eine sehr außergewöhnliche Medusenart, die Mangrovenqualle, lebt nicht nur im Haus des Meeres in Wien, sondern vermehrt sich jetzt auch. Die Jungtiere von der Größe einer Euromünze sind leuchtend blau, mit dem Alter werden die Tiere braun, berichtete der Zoo am Donnerstag.

Wiener Mangrovenquallen geht es prächtig

Der Farbwechsel spiegelt die Änderung ihrer Ernährungsweise wider: Was braun in den Quallen leuchtet, sind symbiontische Algengärten, die die Tiere selbst in ihrem Körperinneren als Nahrung züchten. Natürlicher Lebensraum der Mangrovenquallen ist der seichte Sedimentboden tropischer Mangrovenwälder. Mit wenig Wasserbewegung, viel Licht und Plankton finden die Medusen dort ideale Lebensbedingungen vor.