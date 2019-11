Relaunch der Haus des Meeres-Show "Mikro-Meer"

Am Freitag feiert im Haus des Meeres eine beliebte Show ihr Comeback, die wegen des Umbaus zuletzt längere Zeit pausieren musste: die Mikroskop-Show "Mikro-Meer". Zur Eröffnung wartet ein besonderes Highlight.

Meeres Mikroskop-Show "Mikro-Meer" ist wieder da

Haus des Meeres-Garnele als Star der Eröffnung

Eröffnungsstar ist Heteromysis domusmaris, jene Schwebgarnele, die 2019 erstmals im Haus des Meeres entdeckt und beschrieben wurde. "Tauchen Sie in den Mikrokosmos des Meeres ein und erleben Sie das kleine Tier in bis zu tausendfacher Vergrößerung - ein public-viewing der besonderen Art!" so das Haus des Meeres am Montag in einer Aussendung.