Sensationsfund: Neue Garnelenart im Wiener "Haus des Meeres"

Das "Haus des Meeres" in Wien hat eine kleine wissenschaftliche Sensation zu vermelden: In einem Aquarium ist von Meeresbiologen eine bisher unbekannte und nicht dokumentierte Garnelenart entdeckt worden.

Wo kamen die "Heteromysis domusmaris" her?

Unbekannt war bisher nicht nur, dass die kleinen Krebse im "Haus des Meeres" zu Hause sind, das sich in einem Flakturm im Wiener Esterhazypark befindet. Vermutlich gelangten sie als blinde Passagiere in Spalten von Steinen in die Aquarien in Wien.