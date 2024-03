Glamouröser Oster-Brunch im Dstrikt Steakhouse des Wiener Ritz-Carlton

Gäste können sich beim Oster-Brunch im Dstrikt Steakhouse des Wiener Ritz-Carlton am Ostersonntag von 13 bis 16 Uhr auf erlesene Festtagsgerichte freuen.

Inmitten der Oster-Atmosphäre lädt das Dstrikt Steakhouse im The Ritz-Carlton, Vienna am 31. März von 13 bis 16 Uhr zu einem unvergesslichen Osterbrunch ein. Der Brunch zeichnet sich durch exquisite Speisen aus, darunter Lammbraten sowie T-Bone- und Tomahawk-Steaks. Weitere kulinarische Köstlichkeiten wie Austern, Tartar-Variationen und Trüffel-Gnocchi ergänzen das feierliche Menü.

Trüffel-Gnocchi als Hauptgang beim Oster-Brunch im Dstrikt Steakhouse

Das Ostermenü ist eine Hommage an diesen besonderen Feiertag. Es beginnt mit einem Amuse-Bouche aus frisch gebackenem Brot und Butter, gefolgt von frischen Austern mit Zitrone an der Austernbar und am besten mit einem Glas Champagner. Weiter geht es mit Vorspeisen wie Rinder- oder Thunfisch-Tartar, Carpaccio und Octopus. Zum Hauptgang werden Trüffel-Gnocchi serviert, und am Buffet können sich Fleischliebhaber an Lammkarree, traditionellem ganzen Lamm oder einem genussvollen Tomahawk-Steak erfreuen. Eine Auswahl an Beilagen wie Rosmarinkartoffeln, gemischter Salat, gegrilltes Gemüse oder Wildbrokkoli sowie die hauseigenen Dstrikt Pommes Frites ergänzen das Menü mit würzigen Soßen wie Portwein-Soße oder Chili-Mayonnaise. Den Abschluss bilden süße Dessertvariationen, wie traditionelle Buchteln aus der hauseigenen Pâtisserie.