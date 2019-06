Gasexplosion: Anrainer durften Notwendiges aus ihren Wohnungen holen

Am späten Donnerstagnachmittag durften Anrainer die notwendigsten Sachen aus ihren Wohnungen holen.

Anrainer des am Mittwoch bei einer Explosion in Wien-Wieden zerstörten Hauses haben am späten Donnerstagnachmittag notwendigste Sachen aus ihren Wohnungen holen dürfen. Seit 18.00 Uhr durften Bewohner der nicht betroffenen Stiege zwei des Hauses an der Ecke Preßgasse - Schäffergasse sowie des Hauses gegenüber des zerstörten Gebäudes in ihre Wohnungen zurück.