Viele Veranstaltungen können im März in Wien kostenlos besucht werden. ©APA/pixabay.com/BeSt³ Wien

Freier Eintritt in Wien: Die besten Gratis-Events im März

Wir haben uns auf die Suche nach den besten Veranstaltungen in Wien im März gemacht, bei denen euer Geldbeutel geschont wird.

Im März finden in Wien zahlreiche Veranstaltungen statt, die bei freiem Eintritt besucht werden können. Damit ihr keine kostenlosen Events verpasst, haben wir einen Überblick.

Wien: Bei diesen Veranstaltungen gibt es im März freien Eintritt

01.03.2020: Gratis Eislaufen beim Wiener Eistraum

Wer heuer noch keine oder zu wenige Runden am Eistraum gedreht hat, kann am 1. März die Eisfläche von 19 bis 22 Uhr gratis nutzen.

01.03.2020: Österreichische Meisterschaften im Indoor Skydiving

Zum vierten Mal in Folge werden die Österreichischen Meisterschaften im Indoor Skydiving im WINDOBONA im Wiener Prater ausgetragen. Der Eintritt zum Wettkampf ist frei.

05. bis 08.03.2020: BeSt-Messe in der Wiener Stadthalle

Österreichs größte Bildungsmesse öffnet erneut ihre Pforten. An vier Tagen erfahren die Besucher der BeSt-Messe 2020 in der Wiener Stadthalle bei freiem Eintritt wieder alles rund um Studium, Beruf und Karriere.

06. bis 08.03.2020: EDITIONALE Wien

Die EDITIONALE ist eine Messe für Künstlerbücher, Editionen und Buchobjekte. Bislang wurde sie in Köln veranstaltet, nun findet sie erstmals in der Universität für angewandte Kunst in Wien statt.

08.03.2020: Gratis Eintritt und Führungen im Prunksaal der Nationalbibliothek

Die Wiener Linien laden alle Jahreskartenbesitzer zum Weltfrauentag bei freiem Eintritt in den Prunksaal der Nationalbibliothek in Wien. Auch Führungen werden angeboten.

08.03.2020: Wunderkammer-Raritätenmarkt

Zum Frühlingsauftakt bietet der Große Saal des Volkskundemuseum Wien erneut den Rahmen für Kurioses, Rares und Unerwartetes, das von ausgewählten Ausstellern beim Raritätenmarkt präsentiert wird.

09. bis 13.03.2020: Japanorama

Das Japanorama findet in den Räumen der Japanologie Wien statt. Eine Woche lang können spannende wissenschaftliche Vorträge zu einem Überthema besucht werden, das sich mit kontemporären sozialen und kulturellen Aspekten Japans beschäftigt.

11. bis 14.03.2020: Lebenslust Frühlingsmesse für Senioren

Zwischen 11. und 14. März haben Pensionisten in der Messe Wien wieder die Möglichkeit, kostenlos die Seniorenmesse "Lebenslust" zu besuchen. Auch die Teilnahme an sportlichen Programmen, Tanzkursen, Vorträgen und Gewinnspielen ist gratis.

20.03.2020: Tag der offenen Tür bei Thermomix

Butter ist in vielen österreichischen Herzensgerichten eine unverzichtbare Zutat. Am 20. März laden die Thermomix-Stores in Wien zum Tag der offenen Tür, um das neue Kochbuch "Alles in Butter" zu präsentieren.

20.03.2020: Free Friday Night im Oberen Belvedere

Weltberühmte Klassiker und wenig bekannte Depot-Schätze: Bei der Free Friday Night im Oberen Belvedere wird ein umfangreiches Programm bei freiem Eintritt geboten.

20. bis 22.03.2020: Wiener Forschungsfest im Rathaus

Drei Tage lang zieht das Wiener Forschungsfest ins Rathaus ein. Die Wirtschaftsagentur Wien zeigt dabei gemeinsam mit Unternehmen, Fachhochschulen und Stadtverwaltung Forschung und Innovationen zum Angreifen.

22.03.2020: Open House im Belvedere 21

Am 22. März heißt es im Belvedere 21 wieder "Open House". Bei freiem Eintritt wird ein vielfältiges Programm für Kunstinteressierte geboten.

27.03.2020: Schmerztag im Wiener Rathaus

Am 27. März findet im Wiener Rathaus bei freiem Eintritt der 11. Wiener Schmerztag statt. Betroffene finden bei Vorträgen, Gesundheitsstationen und persönlichen Gesprächen mit Experten Rat und Hilfe.

01. bis 31.03.2020: Gratis-Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen

Die Wiener Einkaufsstraßen bieten auch im März wieder ein dichtes Programm. Hier findet ihr einen Überblick nach Bezirken.

01. bis 31.03.2020: Gratis in die Wiener Museen

Wien strotzt nur so vor Museen, eine gewaltige Bandbreite an Dauer- und Sonderausstellungen wird kulturbegeisterten Besuchern dabei geboten. Sehr praktisch: Bei vielen Museen ist unter gewissen Voraussetzungen ein freier Eintritt möglich. Das Gratis-Angebot im Überblick

01. bis 31.03.2020: Offene und Historische Sternwarte

Die Kuffner Sternwarte bietet zu den Öffnungszeiten (So, Mo, Mi, Do) kostenlose Himmels-Beobachtungen und Gebäudeführungen an. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, es wird um Spenden gebeten. Jeden Montag findet der "International Monday" statt. Mehr zum kostenlosen Angebot

01. bis 31.03.2020: Besuch in den Wiener Bezirksmuseen

Jeder Wiener Bezirk hat sein eigenes Museum, das sich der Geschichte und den jeweiligen Besonderheiten widmet. Das gesammelte Wissen ist durch regelmäßig wechselnde Ausstellungen kostenlos erlebbar. Weitere Infos zu den Bezirksmuseen

01. bis 31.03.2020: Kunst im öffentlichen Raum erleben

In Wien lohnt es sich, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen. Sei es entlang von U-Bahnlinien, auf Plätzen oder in Form von Mahnmälern – hunderte Installationen beleben das Stadtbild und laden in der Hektik des Alltags zum kostenlosen Innehalten und Reflektieren ein. Zu den aktuellen Projekten