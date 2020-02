(Gratis-)Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen im März 2020

Auch im März 2020 planen die Wiener Einkaufsstraßen einige Aktionen. Hier ein Überblick nach Bezirken.

8. Bezirk - Josefstadt

9. Bezirk - Alsergrund

Seit Mai 2019 findet immer donnerstags (mit Ausnahme von Feiertagen) von 10.00 bis 19.00 Uhr ein wöchentlicher Spezialitäten- und Schmankerlmarkt am Servitenplatz statt. Es warten regionale, österreichische Produkte sowie europäische Spezialitäten. Die Marktbetriebe bieten neben Obst und Gemüse auch verschiedene Käse-, Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie Fisch, Olivenöl, Antipasti, Weine, Gebäck, Brot und vieles mehr.

19. Bezirk - Döbling

Jeden Mittwoch von 09.00 bis 18.00 Uhr gibt es am Döblinger Wochenmarkt in der Gatterburggasse Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten zu entdecken.

Am Sonntag, den 8. März, steigt in Nussdorf von 09.00 bis 15.00 Uhr der Flohmarkt und die Spielzeugbörse. Die Veranstaltung findet auch bei schlechtem Wetter statt (in einem beheizten Zelt). Adresse: Heiligenstädter Straße 172, 1190 Wien (Freifläche neben dem Nussdorfer Bahnhof)