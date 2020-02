25. Wiener Eistraum geht in die letzte Runde

Wer heuer noch keine oder zu wenige Runden am Eistraum gedreht hat, kann noch bis Sonntag, 1. März, die 9.000 m² Eisfläche austesten. Am Sonntag sind die Tore von 19 bis 22 Uhr gratis geöffnet.

Gratis-Eislaufen am Wiener Eitraum

Traditionell endet der Wiener Eistraum wie er beginnt: Am Finaltag - Sonntag, 1. März - sind wieder alle Besucher von 19 bis 22 Uhr zum Gratis-Eislaufen eingeladen. Die dafür erforderlichen Gratis-Tickets werden vor Ort an den Kassen ausgegeben.

Wenn sich werktags ab 17 Uhr die 550 m² Übungsfläche in acht Eisstockbahnen verwandelt, nimmt nicht nur ein Eisstock nach dem anderen Schwung auf, sondern auch der Spaß. Wer sich für das unterhaltsame Mannschaftsspiel begeistert, kann in der letzten Woche vielleicht noch den einen oder anderen Restplatz ergattern. Also schnell sein und online nachsehen, ob der passende Slot frei ist.