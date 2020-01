Wiener Eistraum 2020: Preise und Öffnungszeiten

Der bereits 25. Wiener Eistraum vor dem Rathaus hält in diesem Jahr wieder einige Neuerungen bereit. Hier finden Sie alle Angebote und Preise im Überblick.

Seit bereits 25 Jahren findet der Wiener Eistraum vor dem Rathaus statt. Was 1996 mit 1.800 Quadratmetern "klein" begann, hat sich zum Großereignis in Wien entwickelt.

Wiener Eistraum mit "Sky Rink" auch 2020 zweistöckig

Vom weitläufigen Areal auf dem Rathausplatz über die romantischen Traumpfade im Park bis hinauf in den ersten Stock auf die Eisterrasse "Sky Rink": Auf über 9.000 Quadratmeter Eisfläche kommen Eislauf-Fans bis Anfang März wieder voll auf ihre Kosten.

Im Jubiläumsjahr warten auch einige Neuerungen auf die Besucher. Die Auffahrt zur Eisterrasse bekommt eine teilweise Überdachung, die nach Einbruch der Dunkelheit mit beeindruckenden Lichteffekten bespielt wird. Außerdem wird die kostenlose Kinderfläche vergrößert und durch zusätzliche Sitzmöglichkeiten aufgewertet. Darüber hinaus stehen in der neuen Saison neue Schließfächer, vier zusätzliche Ticketautomaten sowie ein weiteres Ausgabefenster beim Schlittschuhverleih zur Verfügung.

Der Wiener Eistraum kann mit Mehrweggeschirr, Lebensmitteln in Bio-Qualität, kulinarischen Angeboten aus heimischer Produktion und einem verantwortungsbewussten Abfallsystem auch beim Umweltbewusstsein punkten. Dafür wurde er heuer mit dem begehrten Zertifikat "ÖkoEvent" ausgezeichnet.

Neu im Angebot: Privat-Chalet mit eigener Eisstockbahn

Kostenloses Eislauf-Vergnügen für Wiener Schulen und Kindergärten

Auch diese Saison lädt die Stadt Wien wieder alle Wiener Kindergärten, Schulen und Horte im Schulverband zum kostenlosen Eislaufen am Wiener Eistraum ein.

Die "Schulaktion" gilt jeweils an Schultagen von Montag bis Freitag von 10.00 bis 16.00 Uhr, Tickets sind ohne Voranmeldung bei der Kassa nach Ausfüllen einer Empfangsbestätigung erhältlich. Im Rahmen der Aktion können Schlittschuhe zum ermäßigten Preis ausgeliehen werden.

Kulinarische Highlights im Pop Up-Paradies

Herzhaft oder süß, indoor oder Freiluft - beim Wiener Eistraum kommt auch kulinarisch jeder Gusto auf seine Rechnung. Heuer wurde die Auswahl an Speisen und Getränken in Bio-Qualität stark erweitert.

So bietet "Kolariks" Almhütte erstmalig das gesamte Speisen- und Getränkesortiment aus 100 Prozent biologischer Produktion. Das Traditionswirtshaus "Gelbmanns" verwöhnt die Gäste mit zart gekochtem Kavalierspitz oder herzhaftem Schweinsbraten in Bio-Qualität. Flockige Palatschinken werden von "Nigls Gastwirtschaft" geschupft und flaumiger Kaiserschmarrn in der Riesenpfanne goldbraun karamellisiert.