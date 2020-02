Thermomix lädt in Wiener Stores zum Tag der offenen Tür

Butter ist in vielen österreichischen Herzensgerichten eine unverzichtbare Zutat. Am 20. März laden die Thermomix-Stores in Wien zum Tag der offenen Tür, um das neue Kochbuch "Alles in Butter" zu präsentieren.

Um zu verhindern, dass typisch österreichische Rezepte in Vergessenheit geraten, bringt Thermomix Mitte März das neue Kochbuch "Alles in Butter" mit 83 Köstlichkeiten und Anekdoten aus den neun Bundesländern heraus.

Dieses zeigt auf 131 Seiten, warum Butter in Österreich einfach überall dazugehört, welche unterschiedlichen Sorten in der heimischen Küche zum Einsatz kommen und aus welchen Gerichten der Geschmacksträger auf keinen Fall wegzudenken ist.

Buchpräsentation und Verkostung beim Tag der offenen Tür

Das neue Kochbuch wird in Wien am 20. März beim Tag der offenen Tür in den zwei Thermomix-Stores in der Shopping City Süd und im Donau Zentrum sowie im Wiener Thermomix-Kochstudio und Servicecenter Rivergate vorgestellt. Besucher können sich auf drei bis vier Kochshows freuen, bei denen unter anderem hausgemachte Almbutter zubereitet wird. Außerdem können traditionelle österreichische Köstlichkeiten verkostet werden.

Tag der offenen Tür bei Thermomix

Alles in Butter. Eine Reise durch Österreich.

Freitag, 20. März 2020, 10.00-18.00 Uhr

Stores: Shopping City Süd, Donau Zentrum

Kochstudio: Rivergate (Handelskai 92)