Im Februar finden in Wien wieder viele kostenlose Events statt.

Im Februar finden in Wien wieder viele kostenlose Events statt. ©pixabay.com/APA/bilderbox.com (Sujet)

Im Februar finden in Wien wieder viele kostenlose Events statt. ©pixabay.com/APA/bilderbox.com (Sujet)

Freier Eintritt im Februar: Die besten Events in Wien im Überblick

Der Februar lockt in Wien mit zahlreichen Veranstaltungen, die bei freiem Eintritt besucht werden können. Wir haben den chronologischen Überblick.

Bei den zahlreichen Veranstaltungen, die Wien im Februar zu bieten hat, ist für jeden Geschmack etwas dabei. Noch besser, wenn der Eintritt gratis ist. Damit ihr kein kostenloses Event verpasst, haben wir für euch die Highlights im Überblick.

Gratis Veranstaltungen im Februar in Wien 18.01. bis 03.03.2019: Wiener Eistraum

Der Wiener Eistraum hat wieder seine Pforten geöffnet – in diesem Jahr gibt es mit dem “Syk Rink” sogar einen Eislaufplatz auf zwei Ebenen. Am ersten und letzten Öffnungstag ist der Eintritt frei. Alle Wiener Kindergärten, Horte und Schulen können außerdem an Schultagen (Mo-Fr) von 10.00-16.00 Uhr kostenlos Schlittschuhfahren. Das kostenlose “Last Minute”-Angebot gilt täglich für alle Besucher ab 21.30 Uhr (bis 22.00 Uhr geöffnet). >> Alles zum Wiener Eistraum 2019

01. bis 03.02.2019: Gratis-Aktion im Wien Museum

Das Wien Museum wird am 3. Februar für mehrere Jahre aufgrund von Sanierungsarbeiten geschlossen. Davor gibt es noch zahlreiche kostenlose Führungen und gratis Eintritt für die Besucher. >> Gratis-Programm im Überblick

01. bis 28.02.2019: Offene und Historische Sternwarte

Die Kuffner Sternwarte bietet zu den Öffnungszeiten (So, Mo, Mi, Do) kostenlose Himmels-Beobachtungen und Gebäudeführungen an. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, es wird um Spenden gebeten. >> Mehr zum kostenlosen Angebot

01. bis 28.02.2019: Gratis in die Wiener Museen

Wien strotzt nur so vor Museen, eine gewaltige Bandbreite an Dauer- und Sonderausstellungen wird kulturbegeisterten Besuchern dabei geboten. Sehr praktisch: Bei einer Vielzahl der Museen ist unter gewissen Voraussetzungen ein freier Eintritt möglich. >> Das Gratis-Angebot im Überblick

01. bis 28.02.2019: Besuch in den Wiener Bezirksmuseen

Jeder Wiener Bezirk hat sein eigenes Museum, das sich der Geschichte und den jeweiligen Besonderheiten widmet. Das gesammelte Wissen ist durch regelmäßig wechselnde Ausstellungen erlebbar. Der Eintritt in die Bezirksmuseen ist frei. >> Weitere Infos zu den Bezirksmuseen

01. bis 28.02.2019: Kunst im öffentlichen Raum erleben

In Wien lohnt es sich, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen. Sei es entlang von U-Bahnlinien, auf Plätzen oder in Form von Mahnmälern – hunderte Installationen beleben das Stadtbild und laden in der Hektik des Alltags zum kostenlosen Innehalten und Reflektieren ein. >> Zu den aktuellen Projekten

06. bis 09.02.2019: Spieltage im Rathaus

Das Rathaus verwandelt sich zwischen dem 6. und 9. Februar zu einer riesigen Spielewelt. WienXtra bietet mit einem bunten Programm Unterhaltung und Spaß für die ganze Familie. Der Eintritt ist an allen Tagen frei, zum Ausleihen der Brettspiele ist ein amtlicher Lichtbildausweis oder ein spielebox-Entlehnausweis erforderlich. >> Mehr Infos zum Event

12. bis 21.02.2019: Kostenlose Anime-Filmtage

Im Februar lädt das Japanische Informations- und Kulturzentrum wieder zu den Anime-Filmtagen. Vier Filme werden bei freiem Eintritt im Original mit deutschen Untertiteln gezeigt. >> Hier gibt’s alle Infos zu den Terminen und zur Anmeldung

12.02.2019: Krebstag im Wiener Rathaus

Am 12. Februar dreht sich im Wiener Rathaus alles um die Diagnose Krebs. Besucher erfahren bei freiem Eintritt Wissenwertes zu den verschiedenen Krebsarten, deren Prognosen und Behandlungsmöglichkeiten. >> Details zum Informationstag

14.02.2019: Valentinstagsspecial im Tiergarten Schönbrunn

Am Valentinstag wird es im Tiergarten Schönbrunn wieder günstig: Bei der Nennung eines Kennworts bekommen Paare eine Eintrittskarte geschenkt. >> Mehr zur Aktion

15. und 17.02.2019: Welttag der Fremdenführer

Am 17. Februar findet wieder der “Welttag der Fremdenführer” in Wien statt. Die Austria Tourist Guides zeigen dabei im Rahmen kostenloser Führungen ihr Können. am 15. Februar werden Gratis-Spezialführungen für blinde und sehschwache Besucher angeboten. >>Details zu den kostenlosen Führungen

22.02.2019: Free Friday Night im Oberen Belvedere

Weltberühmte Klassiker und wenig bekannte Depot-Schätze, die erst vor wenigen Monaten ins Rampenlicht gerückt wurden: Bei der Free Friday Night im Oberen Belvedere wird monatlich ein umfangreiches Programm bei freiem Eintritt geboten. >> Infos zu den Free Friday Nights

26. bis 28.02.2019:

Eine neue Art der Reise-Messe findet Ende Februar im Wiener MuseumsQuartier statt. Bei freiem Eintritt können Reiselustige drei Tage lang ihre nächste Traumdestination vorab digital kennenlernen. >> Mehr Infos zu Reise-Inspirationen