FPÖ fordert einen "Konjunktur-100er" für jeden Niederösterreicher

Neuer Plan, um die Wirtschaft zu fördern: Die FPÖ will einen "Konjunktur-100er" für jeden Niederösterreicher. Damit würde ein positives Signal ausgesandt und der Konsum im Land angekurbelt.

Dies forderte Landespartei- und Klubobmann Udo Landbauer am Montag in einer Pressekonferenz eine "Anschubfinanzierung für die Landsleute". Wichtig sei, dass die Wertschöpfung in den Gemeinden, Bezirken und letztlich im Land bleibe.