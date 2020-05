Jeder Haushalt in St. Pölten erhält 20 Euro

Die Stadt St. Pölten will ab Juni mit 20 Euro pro Haushalt die eigene Wirtschaft ankurbeln.

"Jeder Haushalt in St. Pölten kann bei einem St. Pöltener Unternehmen einkaufen, den Beleg ohne viel Aufwand digital oder per Post einreichen und bekommt für den Einkauf eine Summe von maximal 20 Euro retour", erklärte Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) am Freitag per Aussendung.