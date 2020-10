Explosion in Wien-Hernals: Klage gegen Republik Österreich

Am Freitag wird eine Amtshaftungsklage gegen die Republik Österreich behandelt. Die Witwe eines bei der Explosion getöteten Anwalts fordert Ansprüche in Höhe von 260.000 Euro.

Witwe fordert Ansprüche in Höhe von 260.000 Euro

Die Klägerin - die bei der Explosion dabei war, aber unverletzt blieb - hat Ansprüche in der Höhe von 260.000 Euro angemeldet. Sie macht auch ein Feststellungsbegehren in Bezug auf allfällige weitere künftige Schäden geltend. Der Mieter einer Wohnung in einem Zinshaus in der Hernalser Hauptstraße, der am 26. Jänner 2017 wegen Mietschulden delogiert hätte werden sollen, hatte in der Nacht davor Gas ausströmen lassen. Als dann in der Früh der Rechtsanwalt - der damals das Haus verwaltete -, dessen Ehefrau, ein Gerichtsvollzieher, ein Schlosser und mehrere Arbeiter die Wohnung räumen wollten, hatte sich bereits ein Gas-Luftgemisch gebildet. Als der Schlosser die Tür aufbohrte, kam es zu der tödlichen Explosion.