Gas-Explosion in Wohnhaus in Hernals: Manipulation an einer Gasleitung

Einsatzkräfte der Feuerwehr während des Einsatzes nach der Gas-Explosion in Hernals - © APA/MA 68 Lichtbildstelle

Ermittler haben nach der tödlichen Explosion in einem Wohnhaus in Wien-Hernals Manipulationen an der Gasleitung festgestellt. Der 55-jährige Mieter der Wohnung, von der die Explosion ausging, wurde in U-Haft genommen.