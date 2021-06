Expertin: Komplettes Aus für Maskenpflicht jetzt "nicht der richtige Zeitpunkt"

Ein Wechsel von der FFP2-Maske auf den simplen Mund-Nasen-Schutz ab Juli stelle laut Katharina Reich kein Problem dar. Ein komplettes Aus der Schutzmaßnahme lehne die Impfkoordinatorin jedoch ab, wie sie im "ZiB2"-Interview betonte.

Impfkoordinatorin Katharina Reich hat sich am Dienstagabend in der "ZiB2" des ORF klar gegen ein komplettes Aus für die Masken - etwa in Handel oder Öffis - mit 22. Juli ausgesprochen.