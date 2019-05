EU-Wahl: Wahlbeteiligung der Österreicher seit 1999

Am 26. Mai 2019 finden die EU-Wahlen statt. Doch wie hoch war eigentlich die Wahlbeteiligung in Österreicher seit 1999? Wir haben den Überblick.

EU-Wahlen werden zwar in Österreich immer auch als innenpolitische Testwahlen gesehen. Aber das Interesse der Wähler daran ist gering: Seit 1999 liegt die Beteiligung unter 50 Prozent. Selbst SPÖ und ÖVP – bei Nationalratswahlen immer mit Stimmen im siebenstelligen Bereich- kamen seither bei EU-Wahlen nie über die Millionengrenze. Wichtigstes Wahlkampfziel ist also eine hohe Beteiligung.

EU-Wahl: Beteiligung noch nie unter 40 Prozent

2014 gelang dies letztlich etwas besser als gedacht: Der befürchtete Einbruch blieb aus, die Beteiligung sank mit 45,39 (nach 45,97) Prozent nur leicht. Das lag zum guten Teil auch an der Briefwahl: An der Urnenwahl am Sonntag hatten damals 39,78 Prozent teilgenommen, mit der Briefwahlauszählung am Montag kamen noch 5,61 Prozent dazu.