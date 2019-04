Das Wahlverhalten der Österreicher bei EU-Wahlen

Im Vergleich zu Nationalratswahlen spielt die EU-Wahl für Österreicher nur eine geringe Rolle. Die Wahlbeteiligung lag seit 1999 immer unter 50 Prozent.

Fünf Wahlen zum EU-Parlament gab es seit Österreichs Beitritt 1995 – erst 1996 in Österreich extra, ab 1999 alle fünf Jahre mit den anderen Staaten gemeinsam. An absolute Mehrheiten war dabei für die Parteien nie zu denken: 33,33 Prozent der SPÖ im Jahr 2004 waren der höchste Stimmenanteil einer Partei jemals.

Niedrig ist auch die Wahlbeteiligung: Seit 1999 wurden keine 50 Prozent mehr erreicht. Zuletzt lag sie bei 45,39 Prozent, bisher niedrigster Wert waren 42,43 Prozent im Jahr 2004. Bei allen anderen Bundes- oder Landeswahlen in Österreich ist die Beteiligung deutlich höher. So nahmen an der Nationalratswahl 2017 80 Prozent teil, niedrigster Wert waren bisher 74,91 Prozent 2013.