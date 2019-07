"Escape Room"-Boom in Wien

Knifflige Rätsel lösen, um aus einem Raum zu entkommen: Das ist das Geschäft der sogenannten "Escape Rooms" - und diese boomen in Wien.

"Escape Mission" in Wien-Landstraße war vor sechs Jahren das erste "Escape Room"- Business, das sich getraut hat, eine Geschäftsstelle in Wien zu eröffnen. Ursprünglich kommt der Trend aus Japan. "Mut gehört auf jeden Fall dazu - sowieso immer wenn man sich selbstständig macht, aber gerade bei so etwas, wo man die Leute zuerst einmal dazu bringen muss, zu verstehen 'Wir sperren euch jetzt ein, schauen euch mit einer Kamera zu, das macht auch noch Spaß und ihr zahlt auch noch Geld dafür', klar, da gehört Mut dazu", so Johannes Sassmann von "Escape Mission". Mittlerweile gibt es bereits 30 "Escape Room"-Anbieter in Wien - und es gibt weiter Luft nach oben, sind sich die Anbieter einig.